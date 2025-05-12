Казахстан сразится с США в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг-2025
Фото: ktf.kz
12 мая в Китае состоялась жеребьевка финального этапа женского командного чемпионата мира по теннису – Кубок Билли Джин Кинг. По итогам данной процедуры казахстанская дружина встретится с самой титулованной сборной мира, 18-кратными победителями турнира – США, сообщает Zakon.kz.
Лучшая сборная в противостоянии Казахстан – США далее сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2025 против сильнейшей команды в паре Япония – Великобритания.
В других четвертьфинальных поединках этих соревнований померятся силами Украина и Испания, а также Италия с Китаем.
Финальный раунд командного чемпионата мира пройдет в Шэньчжэне (Китай) в период с 16 по 21 сентября на арене спортивного центра Shenzhen Bay.
Восемь женских сборных будут соревноваться по системе плей-офф. Действующим победителем данного турнира является Италия.
Тем временем накануне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина бесславно завершила свои выступления на кортах Рима, проиграв в третьем круге одиночного разряда румынке Бьянке Андрееску.
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