Казахстан сразится с США в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг-2025

12 мая в Китае состоялась жеребьевка финального этапа женского командного чемпионата мира по теннису – Кубок Билли Джин Кинг. По итогам данной процедуры казахстанская дружина встретится с самой титулованной сборной мира, 18-кратными победителями турнира – США, сообщает Zakon.kz.

Лучшая сборная в противостоянии Казахстан – США далее сыграет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2025 против сильнейшей команды в паре Япония – Великобритания.

В других четвертьфинальных поединках этих соревнований померятся силами Украина и Испания, а также Италия с Китаем.

Финальный раунд командного чемпионата мира пройдет в Шэньчжэне (Китай) в период с 16 по 21 сентября на арене спортивного центра Shenzhen Bay.

Восемь женских сборных будут соревноваться по системе плей-офф. Действующим победителем данного турнира является Италия.

Тем временем накануне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина бесславно завершила свои выступления на кортах Рима, проиграв в третьем круге одиночного разряда румынке Бьянке Андрееску.