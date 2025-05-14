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Спорт

"Трактор" за 13 секунд решил судьбу первого матча с "Локомотивом"

Хоккей Победа 1 Матч, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 09:59 Фото: Instagram/hc_traktor
Поздно вечером 13 мая состоялся первый поединок финальной серии Кубка Гагарина-2025, где челябинский "Трактор" забросил две шайбы за 13 секунд и сумел обыграть на выезде "Локомотив" из Ярославля – 2:1, сообщает Zakon.kz.

Судьба первого матча финальной серии решилась только в третьем периоде, когда гости в течение 13 секунд быстро забили две шайбы и перевернули сценарий поединка.

Счет открыл Максим Шабанов, а затем Александр Кадейкин удвоил преимущество "Трактора". Ярославский коллектив вскоре сумел сократить отставание, забив гол престижа с помощью Максима Березкина.

Благодаря выездному успеху "Трактор" повел в серии – 1:0, в рамках финальной серии плей-офф КХЛ.

Следующая игра состоится 15 мая также в Ярославле.

Параллельно с поражением "Локомотива" вторую неудачу на мировом первенстве по хоккею в Швеции потерпела сборная Казахстана. Команда Олега Болякина в третьем туре группового раунда уступила представителям Венгрии – 2:4.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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