"Локомотив" победил "Трактор" в матче Кубка Открытия КХЛ

Поздно вечером 5 сентября стартовал новый сезон КХЛ, в матче-открытия которого действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" обыграл финалиста прошлого турнира "Трактор" из Челябинска, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Боба Хартли были сильнее соперника в серии буллитов со счетом 2:1. Автором победного хоккейного пенальти стал форвард Максим Березкин.

Здесь стоит отметить, что "Локомотив" выиграл Кубок Открытия второй год подряд. Ярославский коллектив год назад обыграл "Металлург" из Магнитогорска со счетом 3:2.

А 7 сентября в бой нового сезона КХЛ вступает казахстанский "Барыс", который завершил предсезонку двойной победой над "Сибирью".

Команда Михаила Кравца начнет новый сезон с четырехматчевой домашней серии, и в первом поединке завтра наши хоккеисты примут "Трактор" – вице-чемпиона Кубка Гагарина-2025.