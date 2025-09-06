#АЭС в Казахстане
Спорт

"Локомотив" победил "Трактор" в матче Кубка Открытия КХЛ

Хоккей Матч Открытие , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 10:07 Фото: Instagram/hclokomotiv
Поздно вечером 5 сентября стартовал новый сезон КХЛ, в матче-открытия которого действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" обыграл финалиста прошлого турнира "Трактор" из Челябинска, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Боба Хартли были сильнее соперника в серии буллитов со счетом 2:1. Автором победного хоккейного пенальти стал форвард Максим Березкин.

Здесь стоит отметить, что "Локомотив" выиграл Кубок Открытия второй год подряд. Ярославский коллектив год назад обыграл "Металлург" из Магнитогорска со счетом 3:2. 

А 7 сентября в бой нового сезона КХЛ вступает казахстанский "Барыс", который завершил предсезонку двойной победой над "Сибирью".

Команда Михаила Кравца начнет новый сезон с четырехматчевой домашней серии, и в первом поединке завтра наши хоккеисты примут "Трактор" – вице-чемпиона Кубка Гагарина-2025.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Зангару Нурланулы немного не хватило до финала US Open-2025
Спорт
09:16, Сегодня
Зангару Нурланулы немного не хватило до финала US Open-2025
Капитану "Кайрата" выбили зуб
Спорт
08:29, Сегодня
Капитану "Кайрата" выбили зуб
Елдос Сметов делится опытом в Европе и передает привет казахстанцам
Спорт
04:40, 06 сентября 2025
Елдос Сметов делится опытом в Европе и передает привет казахстанцам
