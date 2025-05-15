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Спорт

Хоккеисты Норвегии совершили подвиг в противостоянии с США на ЧМ-2025

Хоккей Подвиг Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 12:57 Фото: Instagram/iihfhockey
На мировом первенстве по хоккею прошли поединки шестого игрового дня. В одном из этих матчей представители Норвегии отыгрались со счета 1:5 в битве против США, но все же уступили сопернику в овертайме – 5:6, сообщает Zakon.kz.

Американская команда приехала на ЧМ-2025 в ранге одного из фаворитов и во встрече с аутсайдером подгруппы В доминировала к началу второго периода.

К 22-ой минуте на табло горел счет 5:1 в пользу США. И никто к этому времени не думал, что норвежцы забросят 4 шайбы и перевернут ход поединка.

У всех случился шок, когда на 59-й минуте встречи 19-летний защитник скандинавской сборной Стиан Солберг восстановил равновесие (5:5) и перевел игру в овертайм.

В добавленное время матча у норвежской дружины не хватило сил и они уступили американцам – 5:6. В составе победителей решающую шайбу забил нападающий Тейдж Томпсон, у которого еще два взятия ворот в стартовых периодах.

Другой звездой прошедшей игры стал молодой норвежец Стиан Солберг, который также записал в свой актив хет-трик.

14 мая болельщики смогли насладиться еще несколькими встречами на ЧМ-2025, где Швеция разгромила Латвию – 6:0, а Словакия переиграла Францию – 2:1.

Что касается казахстанских фанатов хоккея, то они огорчены третьим кряду поражением своих любимцев, которые пропустили пять шайб от Дании – 1:5.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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