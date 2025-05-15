Определился первый полуфиналист Кубка Стэнли-2025

15 мая хоккейный клуб "Эдмонтон Ойлерз" самым первым завоевал путевку в 1/2 финала Кубка Стэнли нынешнего сезона. Теперь "нефтяники" в третий раз за последние четыре сезона сыграют в финале плей-офф НХЛ Западной конференции, сообщает Zakon.kz.

Утром 15 мая "Ойлерз" на выезде обыграли "Вегас Голден Найтс" в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 1:0.

Решающую шайбу в овертайме забросил финский форвард Каспери Капанен. А в целом "Эдмонтон" выиграл всю серию с итоговым показателем 4-1.

Далее соперником команды Криса Кноблоха станет победитель противостояния "Виннипег Джетс" и "Даллас Старз". В том поединке пока впереди "Звезды Далласа" (3-1).

Еще одним реальным претендентом на выход в полуфинал Кубка Стэнли-2025 является "Каролина". Но для этого хоккеистам "Харрикейнз" нужно 16 мая переиграть в гостях "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Четвертая встреча между этими коллективами закончилась в пользу Рода Бриндамора – 5:2.