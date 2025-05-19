Судьба "золота" в футбольном чемпионате Италии решится в последнем туре

Практически во всех ведущих футбольных лигах Европы уже определены чемпионы, за исключением Серии А, где за высшие медали борются два итальянских гранда – "Наполи" и "Интер", сообщает Zakon.kz.

Оба коллектива оставили решение задачи на заключительный 38-й тур, где, скорее всего, будет определен чемпион Италии. Но не исключено, что командам предстоит разыграть "золотой матч", в случае равенства очков в турнирной таблице.

К данному часу "Наполи" опережает "Интер" на один балл перед играми последнего тура Серии А.

В 37-м туре итальянского первенства финалист Лиги чемпионов УЕФА дома сыграл вничью с "Лацио" – 2:2.

В свою очередь команда Антонио Конте на выезде не смогла одолеть "Парму" – 0:0. В итоге неаполитанская дружина набрала 79 очков, а у подопечных Симоне Индзаги – 78.

25 мая "Аззурри" на своей арене примет "Кальяри", а "Интернационале" отправится в гости к "Комо".

Спустя неделю действующий чемпион Италии сразится с французским ПСЖ за титул Лиги чемпионов УЕФА в Мюнхене (Германия).