Судьба двух топовых матчей в Серии А решилась на последних секундах
Сначала "Милан" на 93-ой минуте встречи упустил победу над действующим чемпионом Италии "Интером" – 1:1. Гостей от поражения спас голландец Стефан де Врея.
Почти весь второй тайм хозяева поля вели в счете, благодаря точному удару Тейани Рейндерса.
Затем "Рома" на олимпийском стадионе Рима принимал лидера турнирной таблицы "Наполи". Римляне открыли счет на 29-ой минуте матча, когда отличился Леонардо Спинаццола.
Но клуб, за который в свое время выступал легендарный Диего Марадоны, сумел избежать поражения в овертайме, гол-спасение на свой счет записал Анхелиньо.
По итогам этих игр таблица Серии А особых изменений не претерпела. "Наполи" по-прежнему на вершине, набрав 53 очка. Далее идут "Интер" (51) и "Аталанта" (47).
Последние два коллектива из этого списка на днях узнали своих будущих соперников по плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.