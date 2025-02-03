#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Спорт

Судьба двух топовых матчей в Серии А решилась на последних секундах

Футбол Матчи Серии А, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 12:03 Фото: Instagram/Acmilan
Поздно вечером 2 февраля в итальянском футбольном первенстве прошли два поединка 23-го тура с участием четырех известных коллектив, два из которых сражаются за высшие медали нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Сначала "Милан" на 93-ой минуте встречи упустил победу над действующим чемпионом Италии "Интером" – 1:1. Гостей от поражения спас голландец Стефан де Врея.

Почти весь второй тайм хозяева поля вели в счете, благодаря точному удару Тейани Рейндерса.

Затем "Рома" на олимпийском стадионе Рима принимал лидера турнирной таблицы "Наполи". Римляне открыли счет на 29-ой минуте матча, когда отличился Леонардо Спинаццола.

Но клуб, за который в свое время выступал легендарный Диего Марадоны, сумел избежать поражения в овертайме, гол-спасение на свой счет записал Анхелиньо.

По итогам этих игр таблица Серии А особых изменений не претерпела. "Наполи" по-прежнему на вершине, набрав 53 очка. Далее идут "Интер" (51) и "Аталанта" (47).

Последние два коллектива из этого списка на днях узнали своих будущих соперников по плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Гандболисты Дании в четвертый раз подряд выиграли мировое первенство
Спорт
10:28, Сегодня
Гандболисты Дании в четвертый раз подряд выиграли мировое первенство
В области Улытау открылась крупнейшая в стране шахматная академия
Спорт
10:28, Сегодня
В области Улытау открылась крупнейшая в стране шахматная академия
ФК "Арсенал" забил пять голов "Манчестер Сити" в матче АПЛ
Спорт
09:51, Сегодня
ФК "Арсенал" забил пять голов "Манчестер Сити" в матче АПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: