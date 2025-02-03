Судьба двух топовых матчей в Серии А решилась на последних секундах

Поздно вечером 2 февраля в итальянском футбольном первенстве прошли два поединка 23-го тура с участием четырех известных коллектив, два из которых сражаются за высшие медали нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Сначала "Милан" на 93-ой минуте встречи упустил победу над действующим чемпионом Италии "Интером" – 1:1. Гостей от поражения спас голландец Стефан де Врея.

Почти весь второй тайм хозяева поля вели в счете, благодаря точному удару Тейани Рейндерса.

Затем "Рома" на олимпийском стадионе Рима принимал лидера турнирной таблицы "Наполи". Римляне открыли счет на 29-ой минуте матча, когда отличился Леонардо Спинаццола.

Но клуб, за который в свое время выступал легендарный Диего Марадоны, сумел избежать поражения в овертайме, гол-спасение на свой счет записал Анхелиньо.

По итогам этих игр таблица Серии А особых изменений не претерпела. "Наполи" по-прежнему на вершине, набрав 53 очка. Далее идут "Интер" (51) и "Аталанта" (47).

Последние два коллектива из этого списка на днях узнали своих будущих соперников по плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.