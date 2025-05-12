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Спорт

"Ньюкасл" обыграл "Челси" и замахнулся на серебряные медали АПЛ-2025

Футбол Претендент Медали АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 11:49 Фото: Instagram/NUFC
Серьезная борьба развернулась за "серебро" и "бронзу" за два тура до окончания английской футбольной Премьер-лиги. Реальные шансы на эти медали имеет клуб "Ньюкасл", который 11 мая сумел обыграть титулованный "Челси" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Команда Эдди Хау была сильнее "аристократов" в рамках игр 36-го тура АПЛ. Эта победа позволила "Ньюкаслу" подняться на третью строчку турнирной таблицы, набрав 66 очков. 

Надо заметить, что гости играли в меньшинстве с 35-й минуты встречи после удаления Николаса Джексона за удар локтем Свена Ботмана.

"Сороки" открыли счет уже на второй минуте, когда отличился Сандро Тонали. Под финальный свисток арбитра итоговую точку поставил Бруно Гимараэс – 2:0.

Нельзя не отметить, что ряд конкурентов "Ньюкасла" в прошедшем туре потеряли очки и позволили подопечным Эдди Хау улучшить свое турнирное положение.

Так, "Ноттингем Форрест" дома сыграл вничью с "Лестером" – 2:2, "Манчестер Сити" на выезде не смог переиграть "Саутгемптон" – 0:0.

Миром завершился главный поединок 36-го тура, где "Ливерпуль" на "Энфилде" упустил победу в противостоянии с "Арсеналом" – 2:2.

Этот ничейный исход позволил "Ньюкаслу" приблизиться к "канонирам" на расстояние всего лишь двух очков. И в предстоящем матче 37-го тура АПЛ эти команды встретятся между собой на арене "пушкарей". Возможно, тогда и решится судьба серебряных медалей английского первенства.  

На днях английские клубы были проинформированы приятной новостью от УЕФА. Представители АПЛ на будущий сезон выставят в Лиге чемпионов аж шесть команд. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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