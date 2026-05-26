Спорт

США сенсационно могут остаться за бортом плей-офф ЧМ-2026 по хоккею

Хоккей Плей-офф ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 09:52
Вечером 26 мая на мировом чемпионате по хоккею в элитном дивизионе завершатся матчи группового этапа, по исходу которых действующие победители турнира – команда США может не пробиться в восьмерку лучших текущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

"Звездно-полосатые" к этому часу уже потерпели три поражения на турнире в Швейцарии и сейчас занимают только шестое место в таблице группы А с активом в восемь очков. От зоны плей-офф, где стоит Австрия, их отделяет всего лишь одно очко.

Как раз именно между этими двумя командами сегодня вечером решится судьба четвертой путевки в 1/4 финала ЧМ-2026. Но не стоит забывать про сборную Латвии, которая при своей победе над Венгрией может разрушить планы американцев, став четвертой командой в плей-офф.

Также в список лучших может не попасть еще один гранд мирового хоккея – Швеция. "Тре крунур" перед заключительным туром отстают от четвертого места, где располагается Словакия, на два балла.

И здесь тоже эти два коллектива разыграют сегодня последнее место в плей-офф из группы В.

Пока фавориты турнира переживают за конечный исход, скромная Норвегия накануне со счетом 4:1 переиграла Чехию в матче группового этапа и гарантировала себе участие в четвертьфинале.

Они впервые с 2012 года пробились в плей-офф чемпионата мира.

Таким образом, вечером 26 мая выяснится весь список команд, которые далее разыграют "золото" ЧМ-2026.

Тем временем на прошлой неделе в КХЛ определился победитель Кубка Гагарина нынешнего сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
