Зачем лидер "Барселоны" прошел целое футбольное поле на коленях

16 мая футболист сборной Бразилии Рафинья стал чемпионом Испании в составе "Барселоны". Спустя время полузащитник "блауграны" на коленях прошел через все поле своего клуба в знак благодарности Богу, сообщает Zakon.kz.

Данный поступок мужа сняла на видео жена футболиста Наталия Родригес, которая потом опубликовала эти кадры в своих соцсетях.

Подобная традиция распространена в странах Южной Америки, это способ поблагодарить Бога за успехи в жизни.

Для Рафиньи это второй такой случай, ранее он проделал аналогичное действие, выступая за "Лидс". Тогда английский клуб остался в АПЛ по итогам сезона.

"Записала данное видео со слезами на глазах. Благодарная и непоколебимая вера. Бог знает, откуда Он нас вывел и куда привел. Он знает обо всех наших молитвах". Наталия Родригес

Рафинья в этом сезоне сделал весомый вклад в успехи каталонского коллектива. При нем команда завоевала три трофея: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

"Сине-гранатовые" добрались до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили итальянскому "Интеру".

Сам же бразилец забил 18 голов и оформил 9 передач в 35 матчах испанского чемпионата.