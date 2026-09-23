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Спорт

Звезда "Барселоны" Ямаль назвал свою главную цель в футболе

Футбол Эталон Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:05 Фото: Instagram/lamineyamal
Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своем желании встать в один ряд с легендарными футболистами, сообщает Zakon.kz.

19-летний испанский талант и один из самых высокооплачиваемых игроков планеты недавно стал чемпионом мира в составе "Ля Роха".

К тому же молодой футболист является одним из претендентов на получение престижной премии "Золотой мяч", который будет вручен в октябре.

Сам же хавбек не скрывает своих амбиций и желает оказаться в списке великих игроков мирового футбола.

"Я всегда говорю, что нужно стремиться как можно выше. Будь я официантом, я бы мечтал стать хозяином ресторана. Хочу оставить след в истории, чтобы через 30 лет люди говорили: "Он тоже был великолепен". Но это не навязчивая идея, я никогда не думаю: Я хочу быть лучше Пеле, лучше Месси. Не хочу ни с кем себя сравнивать, хочу быть Ламином Ямалем, и, чтобы меня запомнили, какой я есть, надеюсь, что окажусь среди великих. Думаю, у меня есть для этого возможности и ресурсы, все зависит от меня".Ламин Ямаль

Пока Ламин будет пытаться повторить рекорды и успехи легенд футбола, один из них, Лионель Месси, вскоре сыграет прощальный матч за сборную Аргентины.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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