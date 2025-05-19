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Спорт

От Германии до Турции: выступления спортсменов Казахстана с 19 по 25 мая

Спортивные мероприятия с 19 по 25 мая, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 06:25 Руслан Курбанов, фото: Instagram/kazakhstan_fencing
В спортивном ведомстве страны сформировали график международных соревнований казахстанских спортсменов, которые пройдут в период с 19 по 25 мая, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Комитета по делам спорта и физической культуры, на этой неделе участие отечественных спортсменов ожидается в семи странах мира.

Так на протяжении всей недели в германском городе Зуль будет проходить Кубок мира среди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе Казахстан представят 19 спортсменов.

21–22 мая в испанской Барселоне пройдет второй этап Международного турнира Mare Nostrum по плаванию. На турнире выступят восемь казахстанских спортсменов.

22–25 мая в столице Узбекистана состоится Чемпионат Азии по каратэ WKF среди взрослых. Казахстан представят 16 спортсменов.

22–27 мая в литовском городе Каунас пройдет Международный турнир по дзюдо среди юниоров. Казахстанскую сборную представляют семь спортсменов.

23–25 мая во Франции пройдет Кубок мира по фехтованию. Участвуют девять казахстанцев.

24 мая в Самарканде состоится Кубок мира по триатлону. На старт выйдут пять казахстанских спортсменов.

25–29 мая в турецком Стамбуле ожидается Международный турнир по традиционной стрельбе из лука Fetih Kupasi. Участие примут более 200 спортсменов из 15 стран, включая Казахстан.

Продолжая тему международных состязаний, 18 мая во французском Страсбурге вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проиграла в турнире, который негласно принято считать "генеральной репетицией" к "Ролан Гаррос". Также в шестом матче на чемпионате мира в элитном дивизионе в Дании сборная Казахстана уступила США.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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