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Спорт

Воспитанник казахстанского хоккея выиграл Кубок Гагарина

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 02:59 Фото: hclokomotiv.ru
Главный тренер "Локомотива" Игорь Никитин во второй раз в своей карьере стал обладателем Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, "Локомотив" стал обладателем Кубка Гагарина – 2025. В первый раз воспитанник усть-каменогорского хоккея выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги в 2019 году с ЦСКА.

Таким образом, Никитин стал третьим тренером в истории КХЛ, который смог завоевать Кубок Гагарина с двумя разными клубами.

Также по два титула с разными командами в своем активе имеют Вячеслав Быков (СКА – 2015-й и "Салават Юлаев" – 2011-й) и Олег Знарок (СКА – 2017-й и "Динамо" Москва – 2012-й и 2013-й).

В финальной серии плей-офф КХЛ ярославская команда выиграла у челябинского "Трактора" со счетом 4-1.

Ранее сообщалось, что "Флорида" победила "Каролину" на старте полуфинала Кубка Стэнли-2025.

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Аксинья Титова
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