Стали известны имена победителей чемпионата Казахстана по триатлону
Фото: olympic.kz
В Туркестане завершился чемпионат Республики Казахстан по триатлону. Пресс-служба НОК опубликовала имена победителей, сообщает Zakon.kz.
В мужских соревнованиях победу одержал Егор Крупяков из Алматы. Второе место занял Дарын Конысбаев (Шымкент). Алматинец Александр Тен замкнул тройку лучших.
У женщин лучшей стала Диана Ержанова (Астана). Серебряную медаль завоевала Дарья Мазур (Алматы). Аида Ким финишировала третьей (Астана).
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты узнали соперников в основной сетке "Ролан Гаррос-2025".
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