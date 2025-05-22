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Спорт

Стали известны имена победителей чемпионата Казахстана по триатлону

триатлон в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 21:31 Фото: olympic.kz
В Туркестане завершился чемпионат Республики Казахстан по триатлону. Пресс-служба НОК опубликовала имена победителей, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях победу одержал Егор Крупяков из Алматы. Второе место занял Дарын Конысбаев (Шымкент). Алматинец Александр Тен замкнул тройку лучших.

У женщин лучшей стала Диана Ержанова (Астана). Серебряную медаль завоевала Дарья Мазур (Алматы). Аида Ким финишировала третьей (Астана).

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты узнали соперников в основной сетке "Ролан Гаррос-2025".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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