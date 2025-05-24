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Спорт

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем крупнейшем вложении

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 05:30 Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов открыл в апреле этого года спортивную базу в родном селении Сильди (Дагестан). По его словам, строительство этого объекта обошлось ему в 500 млн рублей (3 млрд 218 млн 738 тыс. 851 тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации figttime, этот проект начал еще отец Хабиба – Абдулманап Магомедович.

Как признался Хабиб, на это он потратил гонорар за бой с Конором МакГрегором, который состоялся в 2018 году и стал самым успешным событием в истории смешанных единоборств.

"Полетел в Америку, поучаствовал в самом большом противостоянии в истории единоборств. Побил того, кто не нравится, и они еще и заплатили за это. И по прилету на родину вложил их в этот прекрасный уголок Дагестана. Интересная история у этой тренировочной базы. И хотел бы добавить еще кое-что. Эти вложения я не отобью в моей жизни, да и цели это сделать у меня не было и нет. Моя цель была в другом…", – написал Нурмагомедов в социальной сети.

Родовое село бойца, находящееся в Цумадинском районе Дагестана, расположено на высоте 1880 метров над уровнем моря, это обеспечило тренировочной базе статус самого высокогорного спорткомплекса в Российской Федерации.

Ранее Нурмагомедов назвал дату возвращения в октагон.

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Аксинья Титова
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