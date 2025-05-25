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Спорт

США и Швейцария сыграют в финале чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею пройдет 25 мая, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 05:55 Фото: ВКонтакте/iihfhockey
25 мая в Стокгольме в решающем матче за трофей сборная Швейцарии сыграет с командой США, сообщает Zakon.kz.

А все потому, что 24 мая сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В полуфинале турнира швейцарцы разгромили команду Дании со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0).

Фото: Х/HSHScom

В матче за третье место сойдутся между собой Швеция и Дания.

Фото: Х/IIHFHockey

Сборная Швейцарии четырежды играла в финалах ЧМ и ни разу не побеждала. В прошлом году команда уступила в решающем матче сборной Чехии (0:2). Сборная США последний раз играла в финале чемпионата мира в 1960 году.

В ночь на 23 мая сборная Дании преподнесла главный сюрприз турнира, вырвав победу у титулованной канадской дружины.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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