Месси забил шикарный гол со штрафного и спас команду от позора

25 мая Месси забил удивительный гол в матче "Интер Майами" – "Филадельфия" и избежал поражения команды, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла в Честере на домашней арене "Филадельфии" и завершилась со счетом 3:3. 37‑летний чемпион мира Месси забил шестой гол в чемпионате и сохранил статус лучшего бомбардира команды.

LEO MESSI, WHAT A FREE-KICK. 🔥



pic.twitter.com/R0MJ4XGDFl — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 25, 2025

Другие звезды команды Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс провели на поле все 90 минут и результативными действиями не отметились.

"Интер Майами" не может выиграть на протяжении четырех туров. Команда Месси занимает шестое место в Восточной конференции с 23 очками. "Филадельфия" лидирует, у "Юнион" 30 очков.

Сегодня США и Швейцария сыграют в финале чемпионата мира по хоккею.