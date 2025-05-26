Вольник Алишер Ергали прославился на Кубке Казахстана
Фото: Instagram/yergalialisher
В финале Кубка Казахстана (ЛК Qazaqstan, 24-30 мая) представитель Жамбылской области вольник Алишер Ергали победил Нурсултана Азова из Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, Ергали победил со счетом – 2:1
В весовой категории до 125 кг он возглавит рейтинг по вольной борьбе в стране.
Данный старт для 26-летнего палуана стал первым после смены весовой категории, а также после проваленной Олимпиады в Париже, где Ергали выступал в весе до 97 кг.
Ранее казахстанские каратисты принесли стране историческую победу на чемпионате Азии.
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