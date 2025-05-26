Вольник Алишер Ергали прославился на Кубке Казахстана

В финале Кубка Казахстана (ЛК Qazaqstan, 24-30 мая) представитель Жамбылской области вольник Алишер Ергали победил Нурсултана Азова из Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Ергали победил со счетом – 2:1

В весовой категории до 125 кг он возглавит рейтинг по вольной борьбе в стране.

Данный старт для 26-летнего палуана стал первым после смены весовой категории, а также после проваленной Олимпиады в Париже, где Ергали выступал в весе до 97 кг.

Ранее казахстанские каратисты принесли стране историческую победу на чемпионате Азии.