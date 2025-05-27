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Спорт

Новый наставник "Реала" рассказал о методах работы со звездами Мадрида

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 14:37 Фото: Instagram/realmadrid
Как уже известно, 26 мая было объявлено о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера "Реала". Испанский специалист вернулся на Родину и в клуб, где ранее сам выступал в качестве игрока, сообщает Zakon.kz.

После официальной презентаций Хаби Алонсо дал первую пресс-конференцию в качестве нового наставника "сливочных".

Одним из главных вопросов у журналистов было про то, как 43-летний специалист собирается работать с перебором звезд в клубе, особенно, с тандемом Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

"Прежде всего, это благо, что у нас есть игроки такого уровня. Они, без сомнения, являются двумя игроками, которые делают погоду и мы должны выжать из них все. Если они будут выкладываться полностью, команда будет выигрывать больше, а это то, чего мы хотим. У меня есть идеи насчет этой пары, потом узнаете. Собираюсь использовать свой план и думаю, что игроки ее примут. Такое общение и взаимопонимание в отношении того, чего мы хотим и как правильно этого добиться, очень важно. Они игроки топ-уровня". Хаби Алонсо

Времени для отдыха сейчас у Алонсо практически нет, если не считать несколько дней паузы, перед тем как он 1 июня примет самый титулованный клуб планеты.

Уже в середине июня "Реал" должен появиться в США для участия в клубном чемпионате мира по футболу.

"Обстоятельства сложились так, что для начала надо двигаться вперед, узнать, чего мы хотим. А затем надо побороться за еще один титул сезона. Это первый клубный чемпионат мира и амбиции высоки. Если мы сможем объединить эти две вещи, это может стать отличным началом, и это то, что у меня есть на этот момент".Хаби Алонсо

Тем временем 26 мая место Хаби Алонсо в "Байере" занял экс-тренер "Манчестер Юнайтед" – голландец Эрик тен Хаг.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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