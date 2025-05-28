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Спорт

Хоккеисты "Эдмонтона" находятся в шаге от чемпионства на Западе НХЛ

Хоккей Победа Даллас, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 10:04 Фото: Instagram/EdmontonOilers
Рано утром 28 мая клуб "Эдмонтон Ойлерз" переиграл "Даллас" в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли-2025 и повел в серии со счетом 3:1. Команда Криса Кноблоха уже в следующей игре может оформить победу в финальной схватке Западной конференции, сообщает Zakon.kz.

Поединок, который прошел на льду Эдмонтона, завершился со счетом 4:1. Все шайбы в этой встрече были забиты в неравных составах.

Леон Драйзайтль и Кори Перри реализовали большинство у хозяев, а Джейсон Робертсон отличился в большинстве у "Далласа".

В конце третьего периода Каспери Капанен и Адам Хенрик поразили пустые ворота после того, как гости сняли вратаря.

В итоге "Ойлерз" одержал третью победу подряд и повел в серии со счетом 3:1. "Нефтяникам" достаточно одержать еще одну победу, чтобы завоевать путевку в финал Кубка Стэнли-2025.

Пятая игра между клубами состоится в Далласе 30 мая.

В другом полуфинале нынешних баталий НХЛ сражаются "Флорида" и "Каролина". Там пока впереди идут "пантеры" в серии со счетом 3:1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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