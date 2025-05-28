"Ролан Гаррос-2025": какие шансы у казахстанцев во втором круге "одиночки"

28 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису стартуют игры второго раунда в одиночном разряде у мужчин и женщин, где будут представлены четыре игрока сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

И первой в бой на кортах Парижа вступит лидер казахстанской женской команды Елена Рыбакина, оппонировать которой будет 17-летняя американка Ива Йович (№129 WTA).

Этот поединок состоится 28 мая, последним запуском на арене Симоны Матье, примерное время начала – 20:00 по Астане.

Шансы у нашей 11-й ракетки мира против молодой теннисистки бесспорно есть. Елена может спокойно обыграть ее, а может и уступить со своей непредсказуемой игрой, которую она демонстрирует в последнее время.

Фото: ktf.kz

Если рассуждать о возможностях прохода казахстанских спортсменов в третий круг французского чемпионата, то здесь практически у всех неплохие варианты и соперники вроде бы не титулованные. Исключением можно назвать оппонента Александра Бублика, которому попался девятая ракетка мира Алекс де Минор.

Обыграть австралийца будет трудно, но лучший теннисист Казахстана иногда славится своими сюрпризами, чего мы от него ждем в этот раз.

Другой наш Александр – Шевченко – может впервые в своей карьере пройти в третий круг Гранд-слэма, если сумеет одолеть американца Итана Куинна (№109 АТР).

Фото: ktf.kz

И самый последний участник нашего списка, второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева, не должна иметь особых проблем в противостоянии с Джоанной Гарланд (Тайбей), которая ныне занимает 175-ю строчку WTA.

Юлия накануне на старте "Ролан Гаррос-2025" переиграла аргентинку Солану Сьерру со счетом 7:6, 6:2.