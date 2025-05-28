Готов ли "Бетис" выиграть первый еврокубок в истории клуба

В ночь на 29 мая польский стадион "Вроцлав" примет финальный поединок Лиги конференций УЕФА-2024/25, где титул разыграют испанский "Бетис" и английский "Челси", сообщает Zakon.kz.

В случае успеха в предстоящем матче испанский коллектив может завоевать дебютный исторический титул в еврокубках.

Если же фортуна улыбнется "аристократам", то они могут стать первой европейской командой, в копилке которой окажется сразу три трофея, ранее они уже брали Лигу Чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

Формат финала Лиги конференций будет аналогичным, как и в двух евротурнирах. Если в основное время будет ничья, далее последует дополнительное время, два экстра-тайма по 15 минут.

"Легко сказать, что "Челси" фаворит, ведь у них больше денег. Но я с этим не согласен. В финале нет фаворитов. Это не история про Давида и Голиафа. Мы должны оставаться той же командой, какой были всегда. Очень важно грамотно справиться с эмоциями. Если сыграем на равных, то можем победить. Главное – не допустить ошибок из-за чрезмерной мотивации". Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини

Если по истечении получаса игрового времени не будут выявлен сильнейший, то тогда победитель будет определен в серии 11-метровых.

"Настроение хорошее, финал – одна игра, и случиться может все, что угодно. Для меня этот сезон уже хороший и он может стать еще лучше. Первая цель достигнута, выполнили ее в прошлое воскресенье в АПЛ. Теперь шанс в Лиге конференций. Если победим, это хорошо, потому что продолжаем формировать менталитет победителей. Вы не можете его сформировать, если не выигрываете матчи. С "Бетисом" должны снова продемонстрировать стремление к победе". Главный тренер "Челси" Энцо Мареско

Финал между "Бетисом" и "Челси" будет обслуживать боснийский арбитр Ирфан Пельто. Начало матча запланировано на 00:00 по казахстанскому времени.

Лондонский клуб в полуфинале Лиге конференций по сумме двух матчей обыграл шведский "Юргорден", а команда из Севильи сенсационно вырвала путевку в решающую игру в драматичном противостоянии с итальянской "Фиорентиной".

