Спорт

"Кайрат" заработал больше победителя Лиги конференций

Кайрат , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 08:10
Алматинский "Кайрат" заработал за участие в Лиге чемпионов больше, чем победитель Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

Как передает Football Meets Data на своей странице в Instagram, лондонский "Кристал Пэлас" получил от UEFA меньшую сумму призовых за победу в Лиге конференций, чем "Кайрат" Алматы, занявший последнее место в Лиге чемпионов.

Так, у желто-черных 21 200 тыс. евро призовых. "Кристал Пэлас" довольствуется суммой в 20 400 тыс. евро.

"Вполне заслуженно. Лига чемпионов – это все-таки Лига чемпионов", – поддержали казахстанцев любители футбола.
Призовые УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 08:10

Фото: Instagram/football.meets.data

"Что ж, это хороший стимул для английского клуба в следующем сезоне пробиться в Лигу чемпионов", – отметили футбольные эксперты.

Стоит отметить, что за последний год "Кристал Пэлас" выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу конференций. Никто в Англии за этот период не взял трофеев больше.

30 мая телеканал "Qazsport" в прямом эфире покажет решающий матч сезона Лиги чемпионов с участием французского "Пари Сен-Жермен" и лондонского "Арсенала".

