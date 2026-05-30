"Кайрат" заработал больше победителя Лиги конференций

Алматинский "Кайрат" заработал за участие в Лиге чемпионов больше, чем победитель Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

Как передает Football Meets Data на своей странице в Instagram, лондонский "Кристал Пэлас" получил от UEFA меньшую сумму призовых за победу в Лиге конференций, чем "Кайрат" Алматы, занявший последнее место в Лиге чемпионов.

Так, у желто-черных 21 200 тыс. евро призовых. "Кристал Пэлас" довольствуется суммой в 20 400 тыс. евро.

"Вполне заслуженно. Лига чемпионов – это все-таки Лига чемпионов", – поддержали казахстанцев любители футбола.

"Что ж, это хороший стимул для английского клуба в следующем сезоне пробиться в Лигу чемпионов", – отметили футбольные эксперты.

Стоит отметить, что за последний год "Кристал Пэлас" выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу конференций. Никто в Англии за этот период не взял трофеев больше.

30 мая телеканал "Qazsport" в прямом эфире покажет решающий матч сезона Лиги чемпионов с участием французского "Пари Сен-Жермен" и лондонского "Арсенала".