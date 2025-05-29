#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Спорт

"Бавария" забрала одного из основных защитников своего главного конкурента

Футбол Игрок Баварии, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 13:55 Фото: Instagram/fcbayern
Самый титулованный футбольный клуб Германии мюнхенская "Бавария" начала подготовку к предстоящему сезону, усилившись опытным защитником Джонатаном Та, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба чемпионов Бундеслиги 2025 года, с игроком подписан договор до 30 июня 2029 года.

Бывший защитник "Байера" перешел в мюнхенский коллектив на правах свободного агента.

Джонатан Та в Мюнхене наденет майку под №4. 

29-летний футболист оборонительного порядка на протяжении 10 лет защищал честь "фармацевтов", которые в прошлом сезоне оформили золотой дубль в Германии.

Это вторая большая потеря для "аптекарей". Недавно команду покинул ее главный тренер Хаби Алонсо, который теперь руководит "Реалом". 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций
Спорт
15:31, Сегодня
Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций
Мбаппе объявлен лучшим игроком сезона в "Реале"
Спорт
11:56, Сегодня
Мбаппе объявлен лучшим игроком сезона в "Реале"
Джепкемей добыла для Казахстана первое "золото" ЧА-2025 по легкой атлетике
Спорт
11:13, Сегодня
Джепкемей добыла для Казахстана первое "золото" ЧА-2025 по легкой атлетике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: