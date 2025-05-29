"Бавария" забрала одного из основных защитников своего главного конкурента
Фото: Instagram/fcbayern
Самый титулованный футбольный клуб Германии мюнхенская "Бавария" начала подготовку к предстоящему сезону, усилившись опытным защитником Джонатаном Та, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба чемпионов Бундеслиги 2025 года, с игроком подписан договор до 30 июня 2029 года.
Бывший защитник "Байера" перешел в мюнхенский коллектив на правах свободного агента.
Джонатан Та в Мюнхене наденет майку под №4.
29-летний футболист оборонительного порядка на протяжении 10 лет защищал честь "фармацевтов", которые в прошлом сезоне оформили золотой дубль в Германии.
Это вторая большая потеря для "аптекарей". Недавно команду покинул ее главный тренер Хаби Алонсо, который теперь руководит "Реалом".
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