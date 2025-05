Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций

Сам же полузащитник в финальном матче не принимал участие, так как временно отстранен от игры из-за положительного теста на допинг.

А приехал Мудрик во Вроцлав, чтобы забрать свою медаль. На послематчевом праздновании украинец был рядом со своей командой.

Mykhailo Mudryk has his #UECL winners medal and has joined up with Chelsea players to celebrate.🥇 pic.twitter.com/mcg6aUGrxn