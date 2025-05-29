Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций

В ночь на 29 мая украинский футболист Михаил Мудрик был награжден медалью за победу в Лиге конференций УЕФА и отпраздновал это событие наравне со своими коллегами по "Челси", сообщает Zakon.kz.

Сам же полузащитник в финальном матче не принимал участие, так как временно отстранен от игры из-за положительного теста на допинг.

А приехал Мудрик во Вроцлав, чтобы забрать свою медаль. На послематчевом праздновании украинец был рядом со своей командой.

Mykhailo Mudryk has his #UECL winners medal and has joined up with Chelsea players to celebrate.🥇 pic.twitter.com/mcg6aUGrxn — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 29, 2025

Как уже известно, "аристократы" минувшей ночью разгромили испанский "Бетис" со счетом 4:1 в финале Лиги конференций.

Что касается Михаила Мудрика, то он не играет с 28 ноября 2024 года. До своей дисквалификации он в рамках данного турнира сыграл шесть матчей, где забил три гола и отдал три передачи.