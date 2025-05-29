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Спорт

Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций

Футбол Медаль ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 15:31 Фото: Instagram/mmudryk10
В ночь на 29 мая украинский футболист Михаил Мудрик был награжден медалью за победу в Лиге конференций УЕФА и отпраздновал это событие наравне со своими коллегами по "Челси", сообщает Zakon.kz.

Сам же полузащитник в финальном матче не принимал участие, так как временно отстранен от игры из-за положительного теста на допинг.

А приехал Мудрик во Вроцлав, чтобы забрать свою медаль. На послематчевом праздновании украинец был рядом со своей командой.

Как уже известно, "аристократы" минувшей ночью разгромили испанский "Бетис" со счетом 4:1 в финале Лиги конференций.

Что касается Михаила Мудрика, то он не играет с 28 ноября 2024 года. До своей дисквалификации он в рамках данного турнира сыграл шесть матчей, где забил три гола и отдал три передачи.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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