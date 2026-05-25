Юлия Путинцева одолела соперницу из Австралии в напряженном матче на "Ролан Гаррос-2026"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции, передает Zakon.kz.

Как сообщает 25 мая 2026 года издание Sports.kz, во втором круге "Ролан Гаррос-2026" вторая ракетка Казахстана и 76-я ракетка мира встретилась с представительницей Австралии Талией Гибсон, занимающей 58-е место в рейтинге WTA.

Матч продолжался два часа 20 минут и завершился волевой победой казахстанки в трех сетах – 4:6, 6:4, 6:1.

Таким образом, Путинцева вышла во второй круг турнира. Следующей соперницей Юлии станет победительница матча Мария Осорио (Колумбия, 86-е место WTA) – Екатерина Александрова (Россия, 14-е место WTA).

Добавим, что общий призовой фонд "Ролан Гаррос"-2026 составляет 61 723 000 евро. Победительница турнира в одиночном разряде заработает 2 млн 800 тысяч евро и получит 2000 рейтинговых очков WTA.

