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Спорт

Бублик впервые пробился в четвертый круг одиночного разряда "Ролан Гаррос"

Теннис Победа Роше, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 20:42 Фото: Instagram/rolandgarros
На Открытом чемпионате Франции 2025 года по теннису состоялся матч третьего круга "одиночки" между казахстанцем Александром Бубликом и Энрике Роше из Португалии, где победу отпраздновал наш спортсмен, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана в противостоянии с 200-й ракеткой мира, который наделал немало шума в Париже, испытал трудности только в первой партии – 7:5. 

Во втором сете Александр Бублик показал прекрасную игру, что обернулось успехом в его пользу – 6:1.

В заключительной партии казахстанец сразу сделал брейк и не упустил своего преимущества – 6:2.

Теннис Победа Роше, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 20:42

Фото: Instagram/rolandgarros

Теперь следующим соперником лидера нашей сборной в четвертом раунде французских баталий станет пятая ракетка мира – британец Джек Дрэйпер. 

31 мая грунтовые корты Парижа огорченной покинула наша Юлия Путинцева, которая ничего не смогла сделать против мощной игры 18-летней россиянки Мирры Андреевой – 3:6, 1:6.

Зато порадовала лучший игрок Казахстана в парном разряде Анна Данилина, сумевшая в дуэте с Александрой Крунич (Сербия) добраться до третьего раунда "Ролан Гаррос-2025", переиграв десятых сеяных турнира Цзянь (Китай)/Ву (Тайпей) – 6:4, 6:3.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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