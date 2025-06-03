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Спорт

ПСЖ выплатит бонусы всем 700 сотрудникам за победу в Лиге чемпионов

Футбол Бонусы 700 Сотрудникам, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 13:36 Фото: Instagram/psg
Весь обслуживающий персонал французского футбольного клуба ПСЖ после триумфа в Лиге чемпионов получит часть денежной премии, предназначенной для игроков, сообщает Zakon.kz.

По информации Le Parisien, акция была обговорена еще в начале 2025 года, когда президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи пообещал выплатить часть бонусов всем сотрудникам.

Обычно эти премиальные получают только сами футболисты. В этот раз администрация чемпионов Франции решила поступить иначе и сдержать ранее обещанные слова.

Теперь бонус за победу в Лиге чемпионов УЕФА будет разделен между всеми 700 служащими ПСЖ. Игроки и тренерский штаб "парижан" дали свое согласие на этот шаг.

Сразу после финального поединка Лиги чемпионов в Мюнхене стало известно, что ПСЖ теперь сыграет с английским "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА. Эта встреча пройдет 13 августа в Удине (Италия).

Как всем известно, недавно "шпоры" стали победителями Лиги Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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