ПСЖ выплатит бонусы всем 700 сотрудникам за победу в Лиге чемпионов
По информации Le Parisien, акция была обговорена еще в начале 2025 года, когда президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи пообещал выплатить часть бонусов всем сотрудникам.
Обычно эти премиальные получают только сами футболисты. В этот раз администрация чемпионов Франции решила поступить иначе и сдержать ранее обещанные слова.
Теперь бонус за победу в Лиге чемпионов УЕФА будет разделен между всеми 700 служащими ПСЖ. Игроки и тренерский штаб "парижан" дали свое согласие на этот шаг.
Сразу после финального поединка Лиги чемпионов в Мюнхене стало известно, что ПСЖ теперь сыграет с английским "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА. Эта встреча пройдет 13 августа в Удине (Италия).
Как всем известно, недавно "шпоры" стали победителями Лиги Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед".