Гол Мармуша назван самым красивым в прошедшем сезоне английского чемпионата
Фото: Instagram/mancity
В английской Премьер-лиге выбрали самый лучший гол сезона-2024/25. Награду выиграл египетский форвард клуба "Манчестер Сити" Омар Мармуш, сообщает Zakon.kz.
Свой шедевр 26-летний египтянин забил дальним ударом в девятку ворот "Борнмута" в рамках 37-го тура чемпионата Англии.
Мармуш тогда своим голом открыл счет в домашнем поединке, а впоследствии его команда выиграла этот матч с итоговым счетом 3:1.
Омар в прошедшем сезоне провел 16 матчей за "горожан", где забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Египтянин надел футболку "Манчестер Сити" 23 января 2025 года, когда перешел из немецкого "Айнтрахта" за 75 млн евро.
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