Гол Мармуша назван самым красивым в прошедшем сезоне английского чемпионата

В английской Премьер-лиге выбрали самый лучший гол сезона-2024/25. Награду выиграл египетский форвард клуба "Манчестер Сити" Омар Мармуш, сообщает Zakon.kz.

Свой шедевр 26-летний египтянин забил дальним ударом в девятку ворот "Борнмута" в рамках 37-го тура чемпионата Англии.

Мармуш тогда своим голом открыл счет в домашнем поединке, а впоследствии его команда выиграла этот матч с итоговым счетом 3:1.

Омар в прошедшем сезоне провел 16 матчей за "горожан", где забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Египтянин надел футболку "Манчестер Сити" 23 января 2025 года, когда перешел из немецкого "Айнтрахта" за 75 млн евро.