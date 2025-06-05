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Спорт

Сказка 361-й ракетки мира Буассон все еще продолжается на "Ролан Гаррос"

Теннис Полуфинал РГ, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 11:32 Фото: Instagram/rolandgarros
Самым большим открытием текущего Открытого чемпионата Франции по теннису стала Лоис Буассон – 361-я ракетка WTA. Француженка после ряда громких побед 4 июня обыграла Мирру Андрееву и стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой "Большого шлема" за последние 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Хозяйка кортов в упорном четвертьфинальном поединке французского чемпионата была сильнее шестой ракетки мира из России – 7:6 (6), 6:3.

Для Буассон это второй успех над топовой соперницей за одну неделю, да этого она победила американку Джессику Пегулу (№3 WTA).

Нельзя не отметить, что 22-летняя француженка впервые играет в основном раунде турниров "Большого шлема". Ранее ее видели только в квалификации.

"Это что-то невероятное – выйти в полуфинал, надеюсь продолжить и дальше. Горда тем, чего мне уже удалось добиться. По-прежнему фокусируюсь на турнире, меня ничего не сбивает с этого фокуса. Особо не смотрю соцсети, ничего не читаю. Открою посмотреть все это уже после турнира. Мне было приятно слышать свое имя, когда фанаты скандировали. Не думаю, что это чудо. Немного удачи – да, но я столько работы проделала за всю жизнь, что это именно результат работы, а не что-то другое".Лоис Буассон

Лоис в этом году попала в основную сетку "Ролан Гаррос", получив wild card.

После таких громких побед 9 июня Буассон первый раз в карьере стартует в топ-100, она поднимется как минимум на 68-е место мирового женского рейтинга.

Теперь за выход в финал нынешних состязаний француженка сразится со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.

Между тем 4 июня на кортах Парижа завершил свои выступления лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, который уступил лидеру ATP-тура – итальянцу Яннику Синнеру.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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