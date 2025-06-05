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Спорт

Определились первые чемпионы на "Ролан Гаррос-2025"

Теннис Чемпионы Микста, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 17:41 Фото: Instagram/rolandgarros
5 июня на арене Филипа Шатрие состоялся финальный поединок смешанного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису, где встретились итальянцы Сара Эррани/Андреа Вавассори и Тейлор Таунсенд/Эван Кинг из США, сообщает Zakon.kz.

Представители Италии, который были посеяны здесь под третьим номером, обыграли своих американских соперников, получивших от организаторов четвертый номер турнира.

Пара Эррани–Вавассори за 1 час и 12 минут добилась победы над дуэтом Таунсенд–Кинг со счетом 6:4, 6:2. 

Этот успех дал им возможность стать новыми чемпионами микста "Ролан Гаррос".

Стоит напомнить, что год назад итальянская пара Сара Эррани и Андреа Вавассори выиграли US Open в смешанном разряде.

Между тем, казахстанские болельщики с нетерпением ждут полуфинальных баталий в женском парном разряде французского чемпионата.

6 июня на корты Парижа выйдет Анна Данилина со своей напарницей Александрой Крунич (Сербия), что попытаться пройти в финал текущего турнира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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