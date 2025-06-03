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Спорт

Дембеле привез трофей Лиги чемпионов УЕФА на "Ролан Гаррос"

Теннис Лига Чемпионов Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 10:51 Фото: Instagram/rolandgarros
2 июня 2025 года лидер футбольного клуба ПСЖ Усман Дембеле вынес трофей Лиги чемпионов на корт Филиппа Шатрие, где в эти дни проходит Открытый чемпионат Франции по теннису, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, Пари Сен-Жермен в ночь на 1 июня выиграл Лигу чемпионов нынешнего сезона. Ценный трофей был продемонстрирован на обозрение 10 тыс. зрителей. Сам же форвард появился перед публикой, надев футболку с надписью "Триумф".

Усману Дембеле дали возможность вынести трофей перед матчем, где француженка Луа Буассон (361-я ракетка мира) обыграла американку Джессику Пегулу.

"Матч в Мюнхене был волшебным, провели исключительный сезон и вознаграждены нашим первым кубком Лиги чемпионов. Индивидуальные награды хороши, но важны коллективные титулы. Постараемся выиграть как можно больше титулов". Усман Дембеле

Долгожданный трофей позже уже сверкал на корте, где играл самый титулованный теннисист планеты Новак Джокович, который отметил достижения ПСЖ, плюс выиграл свой матч против британца Кэмерона Норри.

Теннис РГ Кубок ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 10:51

Фото: Instagram/rolandgarros

"Невероятный сезон для ПСЖ, поздравляю всех парижан. Было потрясающе быть в Париже во время празднований. Два дня назад во время финала я играл, и мне было немного сложно добраться до отеля после матча. Сложно – это еще мягко сказано. На дорогах было настоящее шоу". Новак Джокович

Шоу, про которое говорил знаменитый теннисист, закончилось плачевно для некоторых болельщиков. Во время празднований чемпионства ПСЖ на улицах Парижа произошли беспорядки, в ходе которых погибли два человека и задержаны более 500 нарушителей закона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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