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Спорт

Янник Синнер впервые ворвался в финал Уимблдона с разгромной победой

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 13:19 Фото: Х/ Roland-Garros
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер уверенно обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале Уимблдонского турнира, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 1 час и 53 минуты и завершился лидерством Синнера сразу в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Таким образом, Янник Синнер впервые в своей карьере вышел в финал Уимблдона.

Теперь ему предстоит сыграть против второго сеяного испанца Карлоса Алькараса, который является действующим чемпионом турнира. Он побеждал на нем два года подряд.

Ранее в полуфинале Алькарас оказался сильнее американского теннисиста Тейлора Фрица.

А вот для казахстанца Амира Омарханова полуфинал юношеского Уимблдона закончился неудачей. Он играл в паре с россиянином Егором Плешивцевым против Оскара Паландиуса (Финляндия) и Алана Важны (Польша). Счет матча – 6:4, 4:6, 10:5 в пользу финско-польской пары.

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Андрей Дюсупов
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