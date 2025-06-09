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Спорт

Роналду выиграл 33-й трофей и стал одним из лучших снайперов Лиги наций

Футбол 33 Титул, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 14:40 Фото: Instagram/portugal
В ночь на 9 июня знаменитый форвард Криштиану Роналду стал победителем Лиги наций УЕФА в составе сборной Португалии. Этот титул стал 33-м в его профессиональной карьере, а сам нападающий занял второе место в списке снайперов прошедшего турнира, сообщает Zakon.kz.

40-летний нападающий заслужил свой очередной трофей на немецком стадионе "Мюнхен Арена", где прошел финал турнира, когда португальцы в серии пенальти переиграли Испанию (2:2, 5:3).

Из 33 выигранных турниров за карьеру Роналду три раза добивался успеха, надевая майку своей сборной. 

Остальные 30 заработаны на клубном уровне, когда он выступал за "Спортинг" (1), "Манчестер Юнайтед" (9), "Реал" (15) и "Ювентус" (5).

Нельзя не подчеркнуть, что Португалия выиграла третий трофей за всю свою историю, и все были завоеваны при участии Криштиану Роналду.

Португальцы дважды брали Лигу наций (2019, 2025), а девять лет назад выиграли чемпионат Европы.

"Очень рад в первую очередь за это поколение, оно заслужило титул. Выиграть со сборной Португалии – это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слезы и чувство выполненного долга, прекрасно, это наша нация. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Жил во многих странах, играл за многие клубы, но, когда говорят о Португалии, это вызывает особые чувства. Быть капитаном этого поколения игроков – это повод для гордости. Завоевание титула всегда является вершиной работы сборной. У меня была травма, и это было слишком тяжело. Выкладывался, потому что это сборная страны".Криштиану Роналду

Вдобавок ко всему капитан саудовского "Аль-Насра" с активом в восемь мячей занял второе место в рейтинге лучших снайперов Лиги наций-2024/25.

Выше Роналду стоит только форвард сборной Швеции Виктор Дьокереш, на его счету девять голов.

Тем временем легендарный португалец на днях назвал своего фаворита на "Золотой мяч-2025".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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