Родоначальники футбола впервые в истории проиграли представителям Африки

В ночь на 11 июня сборная Англии по футболу впервые проиграла представителям африканского континента – команде Сенегала. До этого британцы праздновали успех в 15-ти матчах и шесть свели к ничьей, сообщает Zakon.kz.

Подопечные немецкого специалиста Томаса Тухеля потерпели неудачу от Сенегала со счетом 1:3 в товарищеской игре, которая прошла в Ноттингеме.

Несмотря на быстрый гол от хозяев поля в исполнении Гарри Кейна, затем забивали только гости. Авторами взятий ворот английской дружины стали Исмаил Сарр, Хабиб Диарра и Чейх Сабали.

"Разочаровывающий результат, было ощущение, что мы заторможенные, недостаточно активные на протяжении значительной части времени. Достаточно хорошо оборонялись на протяжении долгого времени в первом тайме, наш лучший отрезок был при счете 1:2. Пропустили два очень простых гола, надо защищаться лучше. Хорошо отреагировали, начали играть активнее, раскованнее, агрессивнее, более подвижно. У нас были отличные возможности сравнять счет". Главный тренер сборной Англии Томас Тухель

Еще одним антирекордом англичан в этой игре стали три пропущенных гола, до этого никогда не пропускали от африканцев более двух мячей.

Это была 22-я встреча "трех львов" с представителями африканского континента. Ранее статистика была такой: 15 побед и 6 ничьих в пользу сборной Англии.

Конечно же, подобный результат не устроил фанатов, которые остались недовольными игрой своих любимцев.

Как пишет The Telegraph, после третьего гола сенегальцев болельщики начали освистывать своих футболистов и покидать арену. Некоторые даже призывали отправить наставника англичан Томаса Тухеля в отставку.

Немецкий тренер встал у руля сборной Англии в конце октября 2024 года.