Родоначальники футбола впервые в истории проиграли представителям Африки
Подопечные немецкого специалиста Томаса Тухеля потерпели неудачу от Сенегала со счетом 1:3 в товарищеской игре, которая прошла в Ноттингеме.
Несмотря на быстрый гол от хозяев поля в исполнении Гарри Кейна, затем забивали только гости. Авторами взятий ворот английской дружины стали Исмаил Сарр, Хабиб Диарра и Чейх Сабали.
"Разочаровывающий результат, было ощущение, что мы заторможенные, недостаточно активные на протяжении значительной части времени. Достаточно хорошо оборонялись на протяжении долгого времени в первом тайме, наш лучший отрезок был при счете 1:2. Пропустили два очень простых гола, надо защищаться лучше. Хорошо отреагировали, начали играть активнее, раскованнее, агрессивнее, более подвижно. У нас были отличные возможности сравнять счет".Главный тренер сборной Англии Томас Тухель
Еще одним антирекордом англичан в этой игре стали три пропущенных гола, до этого никогда не пропускали от африканцев более двух мячей.
Это была 22-я встреча "трех львов" с представителями африканского континента. Ранее статистика была такой: 15 побед и 6 ничьих в пользу сборной Англии.
Конечно же, подобный результат не устроил фанатов, которые остались недовольными игрой своих любимцев.
Как пишет The Telegraph, после третьего гола сенегальцев болельщики начали освистывать своих футболистов и покидать арену. Некоторые даже призывали отправить наставника англичан Томаса Тухеля в отставку.
Немецкий тренер встал у руля сборной Англии в конце октября 2024 года.