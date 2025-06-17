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Спорт

Цена на 16-летнего снайпера КПЛ-2025 взлетела почти в четыре раза

Футбол Дорогой Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 17:13 Фото: Instagram/f.c.kairat
17 июня произошло обновление на мировом футбольном трансферном рынке, где большой новостью стал взлет цены на талантливого казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Transfermarkt, 16-летний форвард алматинского "Кайрата" и заодно лучший снайпер КПЛ-2025 сейчас стоит 1,8 млн евро. 

Для сравнения, ранее за перспективного игрока сборной Казахстана давали полмиллиона евро.

Футбол Дорогой Игрок , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 17:13

Фото: Instagram/f.c.kairat

К тому же 16-летний вундеркинд с отрывом от ближайших преследователей возглавил рейтинг самых дорогих игроков Премьер-лиги.

После удорожания на 1,3 млн евро Сатпаев теперь занимает четвертое место среди представителей сборной Казахстана.

Впереди него находятся Бахтиёр Зайнутдинов (3,3 млн), Нуралы Алип (3 млн) и Максим Самородов (2,5 млн).

Как уже известно, Дастан через год наденет майку лондонского "Челси". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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