Цена на 16-летнего снайпера КПЛ-2025 взлетела почти в четыре раза

17 июня произошло обновление на мировом футбольном трансферном рынке, где большой новостью стал взлет цены на талантливого казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Transfermarkt , 16-летний форвард алматинского "Кайрата" и заодно лучший снайпер КПЛ-2025 сейчас стоит 1,8 млн евро.





Для сравнения, ранее за перспективного игрока сборной Казахстана давали полмиллиона евро.





Фото: Instagram/f.c.kairat

К тому же 16-летний вундеркинд с отрывом от ближайших преследователей возглавил рейтинг самых дорогих игроков Премьер-лиги.

После удорожания на 1,3 млн евро Сатпаев теперь занимает четвертое место среди представителей сборной Казахстана.

Впереди него находятся Бахтиёр Зайнутдинов (3,3 млн), Нуралы Алип (3 млн) и Максим Самородов (2,5 млн).



Как уже известно, Дастан через год наденет майку лондонского "Челси".