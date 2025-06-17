Цена на 16-летнего снайпера КПЛ-2025 взлетела почти в четыре раза
Фото: Instagram/f.c.kairat
17 июня произошло обновление на мировом футбольном трансферном рынке, где большой новостью стал взлет цены на талантливого казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Transfermarkt, 16-летний форвард алматинского "Кайрата" и заодно лучший снайпер КПЛ-2025 сейчас стоит 1,8 млн евро.
Для сравнения, ранее за перспективного игрока сборной Казахстана давали полмиллиона евро.
Фото: Instagram/f.c.kairat
К тому же 16-летний вундеркинд с отрывом от ближайших преследователей возглавил рейтинг самых дорогих игроков Премьер-лиги.
После удорожания на 1,3 млн евро Сатпаев теперь занимает четвертое место среди представителей сборной Казахстана.
Впереди него находятся Бахтиёр Зайнутдинов (3,3 млн), Нуралы Алип (3 млн) и Максим Самородов (2,5 млн).
Как уже известно, Дастан через год наденет майку лондонского "Челси".
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