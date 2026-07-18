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Спорт

"Невероятно": иностранные журналисты восхитились Дастаном Сатпаевым в "Челси"

Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 09:27 Фото: Instagram/d.satpayev
Популярный футбольный медиаресурс, освещающий молодых талантов, высоко оценил казахстанского нападающего Дастана Сатпаева после его перехода в лондонский "Челси", сообщает Zakon.kz.

Авторы Rising Ballers назвали физические данные 17-летнего футболиста выдающимися.

"Это безумие… 17-летний футболист "Челси" Дастан Сатпаев обладает невероятными физическими данными", – говорится в сообщении.

Авторы также напомнили, что этим летом Сатпаев перешел в английский клуб из алматинского "Кайрата" за 4 млн евро. В 16 лет он дебютировал за сборную Казахстана, а уже в 17 стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Кроме того, журналисты сравнили манеру игры казахстанца с полузащитником Джеком Грилишем.

"Он двигается как Джек Грилиш с этими икрами… еще один серьезный талант, пополнивший ряды западного Лондона", – отметили авторы публикации.

Бывший футбольный клуб Сатпаева "Кайрат" сыграет 18 июля против "Атырау". Соперники встретятся в Туркестане на стадионе "Туркестан Арена", начало – в 20:00.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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