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Спорт

Что представляет собой следующий соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов

Футбол Матч Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 17:46 Фото: Instagram/pfclevskiofficial
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" официально назвал своего следующего оппонента по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов УЕФА – им будет болгарский "Левски", сообщает Zakon.kz.

Команда из Софии является одним из ведущих футбольных клубов своей страны – она 27 раз становилась чемпионом Болгарии и такое же количество раз владела Кубком, плюс эта команда является трехкратной обладательницей Суперкубка.

"Левски" – единственная команда высшего болгарского дивизиона, которая ни разу его не покидала. На международном уровне она трижды играла в четвертьфиналах Кубка обладателей кубков УЕФА и дважды в четвертьфиналах Кубка УЕФА.

В 2006 году "синие" стали первым болгарским коллективом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

В этом сезоне "народная команда", как ее ласково называют фанаты, планирует повторить успех 20-летней давности.

Но сейчас на ее пути стоит другая "народная дружина" из Казахстана под названием "Кайрат", которая, в свою очередь, тоже хочет попасть в финал плей-офф отбора Лиги чемпионов.

"Левски" – крепкий середнячок европейского футбола, команду возглавляет 44-летний испанский специалист Хулио Веласкес. Стоимость игроков его команды, состоящая сплошь из добротных легионеров, составляет 37 млн евро, тогда как "желто-черные" оцениваются в 12,70 млн евро.

Болгары в стартовых раундах нынешнего еврокубка сумели обыграть сначала "Борац Баня-Луку" из Боснии и Герцеговины (1:1, 4:0), затем румынскую "Университатю Крайову" (1:0, 2:2).

Первый матч между "Левски" и "Кайратом" состоится 4 августа в Софии, начало встречи в 22:30 по казахстанскому времени.

Ответная игра пройдет 11 августа в 20:00 в Туркестане на стадионе "Туркестан Арена".

Напомним, что накануне команда Рафаэля Уразбахтина по сумме двух поединков сумела переиграть кипрскую "Омонию".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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