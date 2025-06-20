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Спорт

Месси забил юбилейный гол и принес волевую победу "Интер Майами"

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 14:56 Фото: Instagram/intermiamicf
В ночь на 20 июня нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси удачно реализовал штрафной в рамках клубного чемпионата мира в ворота португальского "Порту". Этот мяч стал победным для коллектива из Флориды, сообщает Zakon.kz.

А для аргентинца гол стал 50-м официальным после 61-го матча в майке "Интер Майами". Юбилейный мяч был забит в ворота "Порту" и к тому же он стал победным.

Тем самым "Интер Майами" отпраздновал успех с итоговым счетом 2:1, а для Месси и его коллег это первая победа на нынешнем клубном чемпионате мира.

Сейчас команда Хавьера Маскерано идет на втором месте в турнирной таблице группы А.

Лидером является бразильский "Палмейрас", который опережает американцев по дополнительным показателям. Очная встреча обеих команд пройдет 24 июня.

В первом туре КЧМ-2025 "Интер Майами" сыграл вничью с египетским "Аль-Ахли" – 0:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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