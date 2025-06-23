#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Спорт

Обзор турнирной таблицы КПЛ-2025 после домашнего поражения "Актобе"

Футбол Итоги 13-го Тура , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 12:41 Фото: Instagram/f.c.kairat
В минувший уик-энд прошли матчи 13-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где был зафиксирован ряд интересных результатов, которые повлияли на турнирный расклад некоторых клубов, сообщает Zakon.kz.

Центральный поединок всего тура состоялся вечером 22 июня в Актобе, где западноказахстанский коллектив проиграл столичной "Астане" с минимальным счетом 0:1. 

Из-за этой неудачи актюбинская дружина отдала свое третье место в таблице КПЛ-2025 представителям "Тобола".  

В свою же очередь костанайская команда днем ранее на родной арене была сильнее "Жетысу" из Талдыкоргана – 2:1.

13-й тур казахстанского футбольного чемпионата был открыт матчами в двух городах. "Кайрат" в Алматы без своего главного тренера Рафаэля Уразбахтина, который получил дисквалификацию, одержал победу над петропавловским "Кызылжаром" – 1:0.

В Астане "Женис" одолел "Атырау" – 2:0. А в других противостояниях были зафиксированы следующие показатели: "Елимай" – "Туран" – 2:1, "Окжетпес" – "Ордабасы" – 0:1, "Кайсар" – "Улытау" – 1:1.

Матчи 14-го тура казахстанской Премьер-лиги пройдут 28-29 июня, где самым интересным поединком намечается битва в Шымкенте между "Ордабасы" и "Кайратом".

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромом южан 4:0 на Центральном стадионе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Известны первые результаты матчей с участием казахстанцев на "Уимблдоне-2025"
Спорт
16:53, Сегодня
Известны первые результаты матчей с участием казахстанцев на "Уимблдоне-2025"
Четыре команды гарантировали себе выход в плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Спорт
15:44, Сегодня
Четыре команды гарантировали себе выход в плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Трагедией закончился чемпионский матч по футболу в Алжире
Спорт
14:27, Сегодня
Трагедией закончился чемпионский матч по футболу в Алжире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: