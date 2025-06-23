Обзор турнирной таблицы КПЛ-2025 после домашнего поражения "Актобе"

В минувший уик-энд прошли матчи 13-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где был зафиксирован ряд интересных результатов, которые повлияли на турнирный расклад некоторых клубов, сообщает Zakon.kz.

Центральный поединок всего тура состоялся вечером 22 июня в Актобе, где западноказахстанский коллектив проиграл столичной "Астане" с минимальным счетом 0:1.

Из-за этой неудачи актюбинская дружина отдала свое третье место в таблице КПЛ-2025 представителям "Тобола".

В свою же очередь костанайская команда днем ранее на родной арене была сильнее "Жетысу" из Талдыкоргана – 2:1.

13-й тур казахстанского футбольного чемпионата был открыт матчами в двух городах. "Кайрат" в Алматы без своего главного тренера Рафаэля Уразбахтина, который получил дисквалификацию, одержал победу над петропавловским "Кызылжаром" – 1:0.

В Астане "Женис" одолел "Атырау" – 2:0. А в других противостояниях были зафиксированы следующие показатели: "Елимай" – "Туран" – 2:1, "Окжетпес" – "Ордабасы" – 0:1, "Кайсар" – "Улытау" – 1:1.

Матчи 14-го тура казахстанской Премьер-лиги пройдут 28-29 июня, где самым интересным поединком намечается битва в Шымкенте между "Ордабасы" и "Кайратом".

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромом южан 4:0 на Центральном стадионе.