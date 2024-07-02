Уимблдон-2024: видеообзор лучших моментов первого игрового дня

Пресс-служба Открытого чемпионата Великобритании представила видеообзор лучших розыгрышей первого игрового дня, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз – поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

В понедельник, 1 июля, стартовал травяной турнир "Большого шлема" Уимблдон. Матчи первого круга прошли в мужском и женском одиночных разрядах.

В первый игровой день на корты Всеанглийского клуба вышли два представителя Казахстана Александр Бублик (23 АТР) и Александр Шевченко (57 АТР). Лидеру мужской сборной Бублику удалось пробиться в следующий раунд, а вторая ракетка страны Шевченко проиграл свой стартовый матч.