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Уимблдон-2024: видеообзор лучших моментов первого игрового дня

видеообзор лучших моментов первого игрового дня Уимблдона Фото: wimbledon.com
Пресс-служба Открытого чемпионата Великобритании представила видеообзор лучших розыгрышей первого игрового дня, сообщает Zakon.kz.

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В понедельник, 1 июля, стартовал травяной турнир "Большого шлема" Уимблдон. Матчи первого круга прошли в мужском и женском одиночных разрядах.

В первый игровой день на корты Всеанглийского клуба вышли два представителя Казахстана Александр Бублик (23 АТР) и Александр Шевченко (57 АТР). Лидеру мужской сборной Бублику удалось пробиться в следующий раунд, а вторая ракетка страны Шевченко проиграл свой стартовый матч.  

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