Казахстан удачно стартовал на этапе Кубка мира по боксу в Китае
Сначала член сборной Казахстана в весовой категории до 60 кг Серик Темиржанов переиграл немца Дениса Брилмена. Вице-чемпион мира 2021 года без особых проблем разобрался с соперником из Германии – 5:0.
Затем на ринг поднялся наш Нурбек Оралбай, который досрочно завершил свой поединок. Серебряный призер Олимпийских игр в Париже в 1/8 финала Кубка мира-2026 "расправился" с представителем Южной Кореи – Гичае Кимом, отправив того три раза в нокдаун.
Следующим оппонентом казахстанца завтра станет чемпион мира 2025 года Турабек Хабибуллаев (Узбекистан).
А сегодня чуть позже на ринг Гуйяна выйдут еще четыре спортсмена сборной Казахстана:
75 кг. 1/8 финала, Наталья Богданова – Бао Зийи (Китай).
+80 кг. 1/4 финала, Дина Исламбекова – Клиона Дарси (Ирландия).
80 кг. 1/16 финала. Сабыржан Аккалыков – Ван Сяобао (Китай).
+90 кг. 1/8 финала. Айбек Оралбай – Наджай Райт (США).
Тем временем утром 15 июня в НХЛ завершился очередной сезон, где чемпионом Кубка Стэнли стал клуб "Каролина Харрикейнз".