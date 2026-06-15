#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Казахстан удачно стартовал на этапе Кубка мира по боксу в Китае

Бокс Победы Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 14:25 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
15 июня на ринге китайского города Гуйян начался розыгрыш медалей второго этапа нынешнего сезона Кубка мира по боксу. На старте турнира казахстанские мастера кожаной перчатки порадовали своих фанатов двумя победами, сообщает Zakon.kz.

Сначала член сборной Казахстана в весовой категории до 60 кг Серик Темиржанов переиграл немца Дениса Брилмена. Вице-чемпион мира 2021 года без особых проблем разобрался с соперником из Германии – 5:0.

Затем на ринг поднялся наш Нурбек Оралбай, который досрочно завершил свой поединок. Серебряный призер Олимпийских игр в Париже в 1/8 финала Кубка мира-2026 "расправился" с представителем Южной Кореи – Гичае Кимом, отправив того три раза в нокдаун.

Следующим оппонентом казахстанца завтра станет чемпион мира 2025 года Турабек Хабибуллаев (Узбекистан).

А сегодня чуть позже на ринг Гуйяна выйдут еще четыре спортсмена сборной Казахстана:

75 кг. 1/8 финала, Наталья Богданова – Бао Зийи (Китай).

+80 кг. 1/4 финала, Дина Исламбекова – Клиона Дарси (Ирландия).

80 кг. 1/16 финала. Сабыржан Аккалыков – Ван Сяобао (Китай).

+90 кг. 1/8 финала. Айбек Оралбай – Наджай Райт (США).

Тем временем утром 15 июня в НХЛ завершился очередной сезон, где чемпионом Кубка Стэнли стал клуб "Каролина Харрикейнз".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Бокс Победа Кубок Мира
17:00, 30 июня 2025
Казахстан стартовал с двух побед на этапе Кубка мира по боксу в Астане
Бокс Кубок Мира РК
12:16, 23 января 2025
Казахстан примет этап Кубка мира-2025 по боксу
Бокс Итоги 2 дня Кубка
10:30, 22 апреля 2026
Итоги выступления сборной Казахстана во второй день Кубка мира по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны первые соперники &quot;Барыса&quot; в сезоне КХЛ 2026/2027
14:19, Сегодня
Стали известны первые соперники "Барыса" в сезоне КХЛ 2026/2027
Сабыржан Аккалыков
14:19, Сегодня
Боксёр Аккалыков разгромил хозяина ринга в КНР и сразится с узбекской звездой Умматалиевым
Геннадий Головкин
13:48, Сегодня
Казахстанская федерация бокса поздравила Головкина с избранием в Международный зал славы
Скончался легенда &quot;Кайрата&quot; Гулямхайдаров
13:46, Сегодня
Скончался легенда таджикского футбола и алматинского "Кайрата" Владимир Гулямхайдаров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: