Казахстан удачно стартовал на этапе Кубка мира по боксу в Китае

15 июня на ринге китайского города Гуйян начался розыгрыш медалей второго этапа нынешнего сезона Кубка мира по боксу. На старте турнира казахстанские мастера кожаной перчатки порадовали своих фанатов двумя победами, сообщает Zakon.kz.

Сначала член сборной Казахстана в весовой категории до 60 кг Серик Темиржанов переиграл немца Дениса Брилмена. Вице-чемпион мира 2021 года без особых проблем разобрался с соперником из Германии – 5:0.

Затем на ринг поднялся наш Нурбек Оралбай, который досрочно завершил свой поединок. Серебряный призер Олимпийских игр в Париже в 1/8 финала Кубка мира-2026 "расправился" с представителем Южной Кореи – Гичае Кимом, отправив того три раза в нокдаун.

Следующим оппонентом казахстанца завтра станет чемпион мира 2025 года Турабек Хабибуллаев (Узбекистан).

А сегодня чуть позже на ринг Гуйяна выйдут еще четыре спортсмена сборной Казахстана:

75 кг. 1/8 финала, Наталья Богданова – Бао Зийи (Китай).

+80 кг. 1/4 финала, Дина Исламбекова – Клиона Дарси (Ирландия).

80 кг. 1/16 финала. Сабыржан Аккалыков – Ван Сяобао (Китай).

+90 кг. 1/8 финала. Айбек Оралбай – Наджай Райт (США).

Тем временем утром 15 июня в НХЛ завершился очередной сезон, где чемпионом Кубка Стэнли стал клуб "Каролина Харрикейнз".