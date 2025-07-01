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Спорт

733-я ракетка мира сотворил мегасенсацию на старте "Уимблдона"

Теннис Мега-сенсация Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 10:40 Фото: usdtoreros.com
30 июня стал знаменательным днем для 733-й ракетки мира – британца Оливера Тарвета, который выиграл исторический первый матч в основной сетке "Уимблдона". Эта победа также уникальна тем, что это первый успех для теннисиста-любителя на уровне ATP-тура, сообщает Zakon.kz.

21-летний британский спортсмен, который ныне обучается в американском университете Сан-Диего, в первом круге "Уимблдона" обыграл "квалифаера" и 503-ю ракетку мира Леандро Риеди – 6:4, 6:4, 6:4.

Здесь также нужно отметить, что Тарвет пробился в основную сетку текущего турнира через отборочные игры, куда его пригласили по специальному приглашению (wild card).

"Испытываю много эмоций, но главная из них, выше всех остальных, – это счастье. Это было моей мечтой с самого детства. Я отчетливо помню, как приезжал сюда каждый сезон с тех пор как мне было 9 или 10 лет, чтобы посмотреть теннис вживую с семьей. В детстве был довольно хорошим игроком, поэтому, очевидно, моей мечтой всегда было вернуться и соревноваться на этих кортах. Казалось, это было так далеко, но теперь это реальность. Я счастлив, что прошел этот отборочный раунд".Оливер Тарвет

"Уимблдон" – это первые профессиональные соревнования для английского студента, который ранее никогда не играл даже в квалификации турниров ATP.

Но с другой стороны, есть небольшой нюанс: Оливер не может получить полную сумму денежных призовых, а ему полагается 77 000 евро за проход первого круга. Причиной является то, что он еще не профессиональный теннисист, а студент.

"Это немного расстраивает, потому что мне нужно покрыть много расходов, хотя я всегда хотел вернуться в университет, чтобы закончить четвертый год обучения. То, что они сделали для меня здесь, просто невероятно, и я очень благодарен. Мне сказали, что я могу претендовать только на призовые в размере до 10 000, так что, возможно, я вложусь в частный самолет, чтобы мой тренер мог вернуться домой".Оливер Тарвет

Мегасенсационный Тарвет в следующем раунде встретится с двукратным чемпионом английского первенства – испанцем Карлосом Алькарасом.

Накануне разочаровала своих поклонников второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева, которая на старте Открытого чемпионата Великобритании была сокрушена американкой Амандой Анисимовой – 6:0, 6:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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