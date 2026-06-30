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Спорт

Рыбакина прокомментировала сложную победу на старте "Уимблдона-2026"

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 02:31 Фото: Instagram/wimbledon
Вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина поделилась впечатлениями во время матча первого круга "Уимблдона-2026", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по словам Елены, это был действительно сложный матч.

"Психологически было тяжело, потому что я проиграла много матчей перед этим турниром. Мне пришлось сильно постараться, чтобы это не повторилось здесь. Надеюсь, следующий матч я сыграю лучше, мне есть над чем работать", – призналась казахстанка.

Также Елена поделилась, что в момент, когда проиграла сет, ее переполняли эмоции.

"Люди, которые меня знают, конечно, видят, когда я нервничаю. Но я стараюсь держать себя в руках", – сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

Во втором круге "Уимблдона" Рыбакина встретится с американкой Кэти Макнелли (50-я ракетка мира). Встреча состоится 2 июля.

Сам "Уимблдон" пройдет с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Ранее мы писали о том, как Елена Рыбакина чуть не проиграла 154-й ракетке мира на "Уимблдоне-2026".

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Аксинья Титова
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