Фоньини после шоу против Алькараса намекнул на завершение карьеры

Вечером 30 июня знаменитый итальянский теннисист Фабио Фоньини продемонстрировал блестящий пятисетовый матч на старте "Уимблдона" против второй ракетки мира Карлоса Алькараса, сообщает Zakon.kz.

Сразу после этой битвы 38-летний итальянский теннисист не сдержал своих эмоций и объявил, что хочет завершить выступление в ATP-Туре.

"Меня переполняли эмоции, плакал в раздевалке, не ожидал, что сыграю с Карлосом пять сетов. Приехал сюда без особых ожиданий, после травмы в начале года играл слабо, редко побеждал. Но лучшего способа провести матч на этом корте с таким выдающимся чемпионом не придумать". Фабио Фонини

Затяжной поединок в итоге завершился в пользу действующего чемпиона "Уимблдона" Карлоса Алькараса – 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1.

"Оглядываясь на свою карьеру, могу сказать, что доволен. Я играл со всей страстью, все это знают. Выступал 15 лет с "Большой тройкой" и Энди Марреем, включая других легенд тенниса. Потом мне выпала возможность дважды сыграть с Карлосом и один раз с Янником Синнером. Испытываю смешанные чувства, эмоции переполняют, в голове всплывают образы. Думаю, через пару дней смогу сказать больше". Фабио Фонини

В свою же очередь Алькарас удивлен уровнем игры экс-девятой ракетки мира и его желанием завершить карьеру.

"Не понимаю, почему это его последний "Уимблдон". Уровень, который он показал, говорит о том, что он может играть еще 3-4 года. Потрясающе, должен отдать ему должное за такой выдающийся матч. Фабио отличный игрок, видим его талант и мастерство на протяжении всей карьеры. Рад, что довелось разделить с ним корт и раздевалку. Будем наслаждаться его последними выступлениями". Карлос Алькарас

Теперь испанский теннисист во втором круге Открытого чемпионата Великобритании сыграет с 21-летним британским студентом – Оливером Тарветом.