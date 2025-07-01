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Спорт

Фоньини после шоу против Алькараса намекнул на завершение карьеры

Теннис Матч Алькарас, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 12:23 Фото: Instagram/fabiofogna
Вечером 30 июня знаменитый итальянский теннисист Фабио Фоньини продемонстрировал блестящий пятисетовый матч на старте "Уимблдона" против второй ракетки мира Карлоса Алькараса, сообщает Zakon.kz.

Сразу после этой битвы 38-летний итальянский теннисист не сдержал своих эмоций и объявил, что хочет завершить выступление в ATP-Туре. 

"Меня переполняли эмоции, плакал в раздевалке, не ожидал, что сыграю с Карлосом пять сетов. Приехал сюда без особых ожиданий, после травмы в начале года играл слабо, редко побеждал. Но лучшего способа провести матч на этом корте с таким выдающимся чемпионом не придумать".  Фабио Фонини

Затяжной поединок в итоге завершился в пользу действующего чемпиона "Уимблдона" Карлоса Алькараса – 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1.

"Оглядываясь на свою карьеру, могу сказать, что доволен. Я играл со всей страстью, все это знают. Выступал 15 лет с "Большой тройкой" и Энди Марреем, включая других легенд тенниса. Потом мне выпала возможность дважды сыграть с Карлосом и один раз с Янником Синнером. Испытываю смешанные чувства, эмоции переполняют, в голове всплывают образы. Думаю, через пару дней смогу сказать больше". Фабио Фонини

В свою же очередь Алькарас удивлен уровнем игры экс-девятой ракетки мира и его желанием завершить карьеру. 

"Не понимаю, почему это его последний "Уимблдон". Уровень, который он показал, говорит о том, что он может играть еще 3-4 года. Потрясающе, должен отдать ему должное за такой выдающийся матч. Фабио отличный игрок, видим его талант и мастерство на протяжении всей карьеры. Рад, что довелось разделить с ним корт и раздевалку. Будем наслаждаться его последними выступлениями". Карлос Алькарас

Теперь испанский теннисист во втором круге Открытого чемпионата Великобритании сыграет с 21-летним британским студентом – Оливером Тарветом.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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