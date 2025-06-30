Два гранда мирового футбола встретятся в четвертьфинале КЧМ-2025
Благодаря этому успеху чемпион Бундеслиги теперь в четвертьфинале КЧМ-2025 сразится с французским ПСЖ – победителем Лиги чемпионов УЕФА.
В поединке против "Фламенго" титулованный немецкий коллектив открыл счет уже на шестой минуте, когда Эрик Пульгар забил в свои ворота.
Спустя мгновение Гарри Кейн удвоил преимущество. Бразилец Жерсон Сантос не дал уйти далеко немцам и вскоре отыграл один мяч.
Перед перерывом Леон Горетцка довел счет до 3:1. После отдыха игрок "Фламенго" Жоржиньо снова довел разницу до одного гола.
Окончательную точку в матче своим дублем поставил Гарри Кейн – 4:2.
Теперь немецкий суперклуб 5 июня сыграет с ПСЖ в рамках четвертьфинала клубного чемпионата мира.
"Парижане" в свою очередь вечером 29 июня разгромили в первом раунде плей-офф текущего турнира "Интер Майами" Лионеля Месси – 4:0.