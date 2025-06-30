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Спорт

Два гранда мирового футбола встретятся в четвертьфинале КЧМ-2025

Футбол Победа КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:05 Фото: Instagram/fcbayern
Утром 30 июня на клубном чемпионате мира по футболу определился четвертый участник стадии 1/4 финала. Этой командой стала мюнхенская "Бавария", которая обыграла бразильский "Фламенго" со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху чемпион Бундеслиги теперь в четвертьфинале КЧМ-2025 сразится с французским ПСЖ – победителем Лиги чемпионов УЕФА.  

В поединке против "Фламенго" титулованный немецкий коллектив открыл счет уже на шестой минуте, когда Эрик Пульгар забил в свои ворота.

Спустя мгновение Гарри Кейн удвоил преимущество. Бразилец Жерсон Сантос не дал уйти далеко немцам и вскоре отыграл один мяч. 

Перед перерывом Леон Горетцка довел счет до 3:1. После отдыха игрок "Фламенго" Жоржиньо снова довел разницу до одного гола. 

Окончательную точку в матче своим дублем поставил Гарри Кейн – 4:2. 

Теперь немецкий суперклуб 5 июня сыграет с ПСЖ в рамках четвертьфинала клубного чемпионата мира.

"Парижане" в свою очередь вечером 29 июня разгромили в первом раунде плей-офф текущего турнира "Интер Майами" Лионеля Месси – 4:0. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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