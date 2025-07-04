Кто заработал больше денег перед четвертьфиналом КЧМ-2025 по футболу

В ночь на 5 июля на клубном чемпионате мира по футболу стартуют игры 1/4 финала. Как известно, каждый участник турнира за победу в группе и плей-офф получает солидные призовые деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации As, после трех встреч на групповой стадии и одного матча в плей-офф финансовая копилка больше всех у мадридского "Реала", который заработал к этой минуте 55,2 млн евро.

Далее по призовым поступлениям следуют "Бавария" – 52,3 млн, ПСЖ – 50,3 млн, "Челси"– 48,3 млн.

На последующих позициях расположились "Манчестер Сити" (46,3 млн), "Боруссия" (46,2 млн), "Палмейрас" (36,1 млн), "Флуминенсе" (35,1 млн), "Интер" (32,9 млн) и "Аль-Хиляль" (31,1).

Здесь надо заметить, что в случае победы на КЧМ-2025 королевский коллектив может пополнить свою казну еще на 56,4 млн.

В предстоящих поединках 1/4 финала данных состязаний "Флуминенсе" сыграет с "Аль-Хилялем", "Челси" выйдет против "Палмейраса, "ПСЖ" сразится с "Баварией", а "Реал" встретится с "Боруссией".

Победитель КЧМ-2025 по футболу заработает 150-170 млн долларов.

