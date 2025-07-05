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Спорт

Бывшего футболиста «Арсенала» обвиняют в пяти изнасилованиях

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 05:55 Фото: Instagram/thomaspartey5
Томас Партей, ранее выступавший за футбольный клуб английской Премьер-лиги "Арсенал" , обвиняется в изнасиловании и сексуальном насилии, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, впервые его арестовали в июле 2022 года, хотя тогда его имя не было названо, и он продолжал играть за "Арсенал", пока велось расследование.

Как сообщила лондонская столичная полиция, в заявлении говорится, что Партей, гражданин Ганы, обвиняется в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия, при этом обвинения касаются трех женщин, а преступления, как сообщается, имели место в период с 2021 по 2022 год.

32-летний Партей перешел в "Арсенал" из "Атлетико Мадрид" в октябре 2020 года за 50 миллионов евро (59 миллионов долларов США) и стал ключевым игроком первой команды "Арсенала".

Впервые его арестовали в июле 2022 года, хотя тогда его имя не было названо, и он продолжал играть за "Арсенал", пока велось расследование.

Ранее сообщалось, что Елену Рыбакину считают фавориткой "Уимблдона"-2025.

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Аксинья Титова
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