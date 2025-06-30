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Спорт

ПСЖ разгромил клуб Месси за выход в четвертьфинал КЧМ-2025 по футболу

Футбол Поражение Интер Майами, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 09:55 Фото: Instagram/psg
В США прошел поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, где встретились французский ПСЖ и местный "Интер Майами". Гости уверенно разобрались с хозяевами поля со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Этот матч был примечателен тем, что лидер клуба из Флориды Лионель Месси вышел на поле против своей бывшей команды, где ранее выступал до приезда в США.

Что касается самого поединка, то здесь лучший коллектив Европы расправился с "Интер Майами", забив четыре безответных мяча уже в первом тайме.

"Доволен, начали матч почти идеально, контролировали игру, создавали много моментов. Во втором тайме действовали менее энергично, однако тоже доволен. В восторге от всех игроков, продолжим прибавлять".Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

У победителей Лиги чемпионов УЕФА дважды отличился Жоау Невеш, один мяч в активе Ашрафа Хакими, плюс автоголом отметился Томас Авилес.

В итоге ПСЖ завоевал путевку в 1/4 финала клубного чемпионата мира, а команда Месси выбывает из турнира.

"Клубный чемпионат мира завершился для нас поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В ПСЖ есть люди, которых я ценю и был рад снова увидеть. Уходим с гордостью, решив задачу выхода в 1/8 финала. Теперь сосредоточимся на МЛС и на всем, что будет дальше".Лионель Месси

А накануне первыми четвертьфиналистами КЧМ-2025 стали бразильский "Палмейрас" и английский "Челси".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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