Как закончился первый матч алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов в Словении
Фото: ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" 8 июля начал свой путь в Лиге чемпионов УЕФА с выездной ничьей против словенской "Олимпии", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, первый матч квалификационного раунда, прошедший в Любляне, завершился со счетом 1:1.
Счет в поединке открыл португальский полузащитник хозяев Диего Пинто. Ответный мяч в составе "Кайрата" забил нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, сравняв счет и подарив надежду перед второй игрой.
Ответная встреча состоится 15 июля в Алматы. Победитель этого двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд, где встретится с сильнейшим в паре "КуПС" (Финляндия) – "Милсами" (Молдова).
"Кайрат" вылетел в Словению сразу после домашней встречи с "Тураном" из Туркестана в рамках 15-го тура КПЛ-2025. В том матче коллектив Рафаэля Уразбахтина дома разгромил южан со счетом 4:0.
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