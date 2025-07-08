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Спорт

Как закончился первый матч алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов в Словении

Матч &quot;Кайрат&quot; – &quot;Олимпия&quot;, ничья, Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 00:16 Фото: ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" 8 июля начал свой путь в Лиге чемпионов УЕФА с выездной ничьей против словенской "Олимпии", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, первый матч квалификационного раунда, прошедший в Любляне, завершился со счетом 1:1.

Счет в поединке открыл португальский полузащитник хозяев Диего Пинто. Ответный мяч в составе "Кайрата" забил нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, сравняв счет и подарив надежду перед второй игрой.

Ответная встреча состоится 15 июля в Алматы. Победитель этого двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд, где встретится с сильнейшим в паре "КуПС" (Финляндия) – "Милсами" (Молдова).

"Кайрат" вылетел в Словению сразу после домашней встречи с "Тураном" из Туркестана в рамках 15-го тура КПЛ-2025. В том матче коллектив Рафаэля Уразбахтина дома разгромил южан со счетом 4:0.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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