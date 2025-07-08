Как закончился первый матч алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов в Словении

Алматинский "Кайрат" 8 июля начал свой путь в Лиге чемпионов УЕФА с выездной ничьей против словенской "Олимпии", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, первый матч квалификационного раунда, прошедший в Любляне, завершился со счетом 1:1.

Счет в поединке открыл португальский полузащитник хозяев Диего Пинто. Ответный мяч в составе "Кайрата" забил нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, сравняв счет и подарив надежду перед второй игрой.

Ответная встреча состоится 15 июля в Алматы. Победитель этого двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд, где встретится с сильнейшим в паре "КуПС" (Финляндия) – "Милсами" (Молдова).

"Кайрат" вылетел в Словению сразу после домашней встречи с "Тураном" из Туркестана в рамках 15-го тура КПЛ-2025. В том матче коллектив Рафаэля Уразбахтина дома разгромил южан со счетом 4:0.